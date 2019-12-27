На сайте «Погода в Чувашии» сообщается, что в ночь на субботу сохранится холодная погода, затем морозы вернутся в ночь на понедельник. Причем на этот раз может быть и до минус 20, особенно в северных и восточных районах республики. 30 декабря погоду будет определять периферия азорского антициклона, и вместо нынешней тропической воздушной массы над нами окажется арктический воздух.

Разделяющий их холодный фронт пройдет через Чувашию в ночь на воскресенье. Немного усилится северо-восточный ветер, из-за чего ощущаемая температура заметно понизится.

Как показывают расчеты, 31 декабря и 1 января через Чувашию будут проходить атмосферные фронты со снегом и метелями. За двое суток в Чебоксарах может выпасть от 5 до 10 мм осадков. Больших сугробов не наметет, но этого вполне хватит, чтобы создать праздничное настроение и спасти нас от гололедицы на дорогах.

В новогоднюю ночь термометры покажут около ноля градусов, порывы западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, 2 января Чувашия окажется в тылу ложбины. Поэтому осадки прекратятся, ветер утихнет и начнет выглядывать солнце. А значит снова вернутся морозы. Термометры покажут от 10 до 15 градусов ниже ноля.

27.12.2019

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