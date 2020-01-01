Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует потепление к 4 января.
2 января местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью -7…-12°, днём -3…-8°.На дорогах гололедица.
3 января ночью небольшой снег, днем временами небольшой мокрый снег. Ветер южной четверти 7-13 м/с.Температура ночью -3…-8°, днём -4..+1°.На дорогах местами гололедица.
4 января временами возможен небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с.Температура ночью 0..-5°, днём -4 …+1°.На дорогах местами гололедица.
1.01.2019
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