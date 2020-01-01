В Чувашии снегопады будут идти каждый день

1 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует потепление к 4 января.

2 января местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный с переходом днем  на юго-западный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью  -7…-12°, днём  -3…-8°.На дорогах  гололедица.

3 января ночью небольшой снег, днем временами небольшой мокрый снег. Ветер южной четверти 7-13 м/с.Температура ночью -3…-8°, днём -4..+1°.На дорогах местами гололедица.

4 января временами  возможен небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с.Температура ночью 0..-5°, днём -4 …+1°.На дорогах местами гололедица.

1.01.2019

www.tavanen.ru

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