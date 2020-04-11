В Чувашии скорость ветра будет достигать 20 м/с

11 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

По информации Гидрометцентра Чувашии, 12 апреля на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.  

 

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.  

 

Рекомендуется гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили. 

 

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

11.04.2020

Www.tavanen.ru 

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