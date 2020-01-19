В Чувашии скончался один из старейших жителей, Уроженец д. Сюндюково Мариинско-Посадского района, чувашский народный мастер, создатель этнографических композиций с миниатюрными костюмированными скульптурами Дверенин Терентий Парамонович. Об этом сообщает Минкультуры региона.

Терентий Деверенин известен благодаря своему умению создавать этнографические композиции с миниатюрными костюмированными скульптурами (куклами). Он мог изготавливать подвижных деревянных фигур-кукол высотой около 40 см, одетых в традиционные костюмы, головные уборы и украшения, снабженных орудями труда, инструментами, приспособлениями. Все элементы вырезались из мягкой древесины ветлы в миниатюре.

Как сообщается на сайте People.ru, первые произведения были посвящены основным стадиям изготовления холста, от вспашки земли до тканья холста и одевания новой рубахи (2005—2006). Мастером выполнялись сценки «Пахота», «Сев», «Жатва», «Прядение», «Тканье» и др., включающие 1 или 2 фигурки в народных костюмах, дополненные соответствующими орудиями труда и приспособлениями, предметами мебели, фигурами лошадей. Одним из его самых любимых является цикл по мотивам национальной поэмы К. В. Иванова «Нарспи», состоявший из нескольких многофигурных композиций (2007—2008). Особенностью цикла явилось введение предметов интерьера (русской печи, крупной мебели) и уличной среды (деревья, кусты и ограды). Многие фигуры из этого цикла были использованы автором для композиций 2009 г. «Пушкин в Чувашии» (по картине Н. К. Сверчкова) и «Работы в тылу», посвященной трудным годам Великой Отечественной войны. В 2010 г. мастер завершил цикл «Хлеб», изготовив заключительную композицию с сельской ветряной мельницей (она была выполнена в меньшем масштабе). В 2011 г. Т. П. Дверенин стал победителем республиканского конкурса «Семь чудес Чувашии» в номинации «Чувашское диво».«Чувашский мир мастера и ветерана Дверенина».

Дети мастера построили дом-музей, в котором выставляются изделия отца в его родной деревне.

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19.01.2020

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