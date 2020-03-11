В Чувашии за полчаса сегодня днем сбиты два ребенка. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

11 марта около 13 часов 25 минут в Новочебоксарске во дворе одного из домов на Зеленом бульваре, 28-летний водитель автомашины «Лада Веста» совершил наезд на 12-летнего мальчика, который возвращался со школы домой. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу.

Еще один наезд на ребенка с разницей в два часа произошел в Чебоксарах на улице Гагарина. Там водитель автомашины «УАЗ Патриот» совершил наезд на ребенка, который, по словам очевидцев, перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в направлении стадиона «Спартак». Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован.

По данным фактам проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

11.03.2020

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