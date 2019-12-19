В Чувашии за сутки горели баня, автомобиль и дом культуры. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около полудня 18 декабря огонь повредил кирпичную баню, устроенную под крышей частного дома по улице 7-я линия Мясокомбинатского проезда в городе Чебоксары. Причиной возгорания, предположительно, стала неисправность печной трубы. В тушении были задействованы пять единиц пожарной техники. И баню, и жилое здание удалось спасти.

В 13:20 в Цивильском районе вспыхнул автомобиль УАЗ-Патриот 2008 года выпуска, двигавшийся по федеральной автодороге А-151. Огонь уничтожил двигательный отсек машины. Водитель не пострадал. По предварительной версии, пожар мог стать следствием неисправности электрооборудования транспортного средства.

В ночь на 19 декабря в деревне Старые Тойси Батыревского района сгорело бревенчатое здание сельского дома культуры. Обстоятельства происшествия выясняются.

19.12.2019

www.tavanen.ru