В Чувашии за сутки произошло три пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

29 декабря спасатели ликвидировали пожар в деревне Шумерля Шумерлинского района Чувашии. Возгорание произошло в 16:30 в подворье 34-летнего сельчанина. Пламя уничтожило баню. Расположенный в шести метрах от нее жилой дом от огня удалось отстоять. Причиной ЧП, предположительно, могла стать неисправность дымовой трубы банной печи.

Около 23:30 из-за детской шалости с огнем вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире дома № 10 по улице Патриса Лумумбы в городе Чебоксары. Огонь повредил кровать. Пострадавших нет.

Этой ночью в 2:40 в городе Канаш загорелся молоковоз на шасси автомобиля «КамАЗ», припаркованный у дома № 12 по улице Репина. На ликвидацию пожара сотрудникам МЧС потребовалось не более пяти минут. Огонь повредил электрооборудование транспортного средства.

30.12.2019

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