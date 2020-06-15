В Чувашской Республике развернуты 1613 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек 103, на ИВЛ – 33 человека.Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
Всего во всех лабораториях, на утро 14 июня выполнено 80264 исследования у 72705 человек (за сутки 1569 и 1392 соответственно).
У 4033 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 47 несовершеннолетних.
2197 человек выздоровели, из них 1064 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 1,94%. У 18 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход.
Справочно
Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий:
коэффициент распространения инфекции – 0,93 (рекомендовано не более 1),
процент свободного коечного фонда – 16,9% (рекомендовано 50% и более),
показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 131,8 (рекомендован не менее 70).
15.06.2020
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