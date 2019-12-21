Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал закон Чувашской Республики об освобождении родителей детей-инвалидов от транспортного налога.

От уплаты налога полностью освобождается один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ним, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

На сегодняшний день полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в 4 субъектах Приволжского федерального округа из 14 регионов.

Законом также продлевается до 2023 года льгота по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих при заправке автобусов и грузовых автомобилей природный газ.

При этом размер льготы увеличивается и составит 50% на каждую лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, Законом предусмотрено, что с 1 апреля 2020 г. при предоставлении рассрочки по уплате республиканских налогов по результатам налоговой проверки на сумму задолженности будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка России, действовавшей в период рассрочки.

21.12.2019

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