В Чувашской Республике на прошлой неделе зарегистрировано 2456 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели в 1,5 раза и среднемноголетнего уровня — на 1,5%. Из общего числа заболевших ОРВИ 59,4% — дети в возрасте до 17 лет. В целом по республике уровень заболеваемости был ниже порогового на 58,8%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

За неделю гспитализировано 90 больных ОРВИ (на предыдущей неделе — 98), из них 76 детей до 17 лет.

С начала эпидсезона лабораторно обследовано 982 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 409 (41,6%), из них вирус гриппа А (H1N1/2009) выделен у 2-х (0,2%), вирус гриппа А (H3N2) — у 1 больного (0,1%), 16 (1,6%) — вирус гриппа В, 39 (4,0%) — вирусы парагриппа, 282 (28,7%) – аденовирусы, 47 (4,8%) – РС-вирусы, у 26-х больных (2,6%) определены несколько вирусов.

14.01.2020

www.tavanen.ru