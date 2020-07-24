В июне в республике было подтверждено 2 254 случая заболевания внебольничной пневмонией, показатель на 100 тысяч населения – 185. Об этом сообщает cheb.ru,приводя сведения с заседания оперштаба по предупреждению и распространению коронавируса.

По словам руководителя Роспотребнадзора Чувашии Надежды Луговской, случаев заболевания пневмонией в Чувашии становится меньше. Если на предыдущей неделе было зарегистрировано 438 случаев, то на прошлой неделе – 386 случаев.

Более 90 % заболевших обследуются на коронавирус и на другие возбудители пневмонии, и только в половине случаев известны причины заболевания. В 33,2 % случаев причиной заболевания послужил COVID-19.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Чувашии также остается высокой. При этом за последние недели люди стали реже болеть.

«Если в июне регистрировалось более 4 тысяч случаев заболевания в неделю, то за последнюю неделю (с 13 июля по 19 июля) зарегистрировано 2 906 случаев. Показатель снизился в 1,4 раза. При этом по сравнению со среднемноголетним уровнем этот показатель остается выше», – сказала Луговская.