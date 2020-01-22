22 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, который провел Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина представила бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года.

Светлана Енилина проинформировала, что документ разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Основной его целью является оценка на вариативной основе наиболее вероятных тенденций развития бюджетной системы в Чувашской Республике, позволяющих обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов и достижение стратегических целей.

Задачи бюджетного прогноза – разработка достоверных прогнозов основных характеристик консолидированного и республиканского бюджетов; выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной и долговой политики; профилактика бюджетных рисков; определение объемов долгосрочных финансовых обязательств на реализацию государственных программ Чувашской Республики.

В рамках представленного бюджетного прогноза расчет показателей произведен исходя из двух вариантов прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года: консервативного и базового.

Как сообщила Светлана Енилина, в расходных обязательствах сохранены все социальные выплаты.

Глава Чувашии отметил, что прогноз должен быть точным, выверенным, сбалансированным и составлен с учетом решений, которые были озвучены в Послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию.

Особое внимание в Послании уделено народосбережению, стимулированию повышения рождаемости, помощи семьям в рождении и первого, и второго, и третьего ребенка. Огромные средства выделяются на эффективную поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

«С учетом принятых решений с каждым годом показатели бедности будут снижаться. По расчетным данным, в 2020 году по республике снижение уровня бедности составит 2,3%. Это хороший, значимый показатель», – подчеркнул Михаил Васильевич Игнатьев.

22.01.2020

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