С 1 апреля в Чувашии повысились пенсии.

Об этом сегодня в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с членами Правительства сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьева.

Она рассказала, что в республике выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают почти 26 тысяч человек.

С 1 апреля 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года №270 пенсии проиндексированы на 6,1%, причем коэффициент индексации социальных пенсий в 2020 году почти в 2 раза выше инфляции и значительно превышает индексы за предыдущие два года.

В повышенном размере данные виды пенсий выплачиваются всем получателям, независимо от осуществления трудовой деятельности.

Денежные средства на счета пенсионеров должны поступить в течение апреля.

«Коллеги, необходимо обеспечить доставку денежных средств в срок. Но надо учесть два момента, чтобы не было ажиотажа, для тех пенсионеров, которые получают выплаты не на карту, необходимо либо организовать выдачу наличных денег по графику, либо обслуживать пенсионеров на дому. Во-вторых, нужно обеспечить безопасность с привлечением сотрудников МВД и волонтеров, чтобы не допустить всплеска мошенничеств», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, повышенные пенсии получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды вследствие военной травмы, полученной в период службы по призыву и некоторых других категорий граждан. Кроме этого согласно Указам Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» и от 7 февраля 2020 г. № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» право на единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей имеют: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, более шести месяцев служившие в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны; вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; на единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей: ветераны ВОВ, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; на ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, более шести месяцев служившие в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

В соответствии с Указом № 100 единовременная выплата, приуроченная к празднованию Дня Победы, производится 10022 жителям Чувашии: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; жителям блокадного Ленинграда; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 7174 труженикам тыла.

В Чувашской Республике выплаты ко Дню Победы сразу по двум указам получат 410 жителей.

6.04.2020

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