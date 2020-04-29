В Чувашии разрешили поездки на дачу

29 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии разрешили с  1 мая поездки на дачу  на межмуниципальных автобусах, при этом должно быть заполнена  только половина салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. Все в салоне должны быть в масках. Автобус должен быть дезинфицирован, водителю необходимо  иметь распечатанный электронный пропуск, оформленный на портале www.propusk.cap.ru.
При поездке в машине следует соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и надевать маску.

Соблюдение правил перевозчиками и пассажирами в майские праздники будут контролировать сотрудники полиции, а также свыше 200 мобильных бригад. Только в Чебоксарах будут усилены 12 постов на выездах из города.

Гражданам рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие право собственности на дачу, жилой дом или садовый участок.


По инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева в настоящее время готовится нормативный акт, закрепляющий возможность поездки на дачу в период режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

29.04.2020

www.tavanen.ru 

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