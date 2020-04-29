В Чувашии разрешили с 1 мая поездки на дачу на межмуниципальных автобусах, при этом должно быть заполнена только половина салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. Все в салоне должны быть в масках. Автобус должен быть дезинфицирован, водителю необходимо иметь распечатанный электронный пропуск, оформленный на портале www.propusk.cap.ru.

При поездке в машине следует соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и надевать маску.

Соблюдение правил перевозчиками и пассажирами в майские праздники будут контролировать сотрудники полиции, а также свыше 200 мобильных бригад. Только в Чебоксарах будут усилены 12 постов на выездах из города.

Гражданам рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие право собственности на дачу, жилой дом или садовый участок.



По инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева в настоящее время готовится нормативный акт, закрепляющий возможность поездки на дачу в период режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

29.04.2020

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