Врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» и разрешил работать библиотекам, за исключением обслуживания пользователей в читальных и компьютерных залах, а также разрешил функционирование открытых спортивных сооружений, в том числе уличных спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек, спортивных стадионов, для занятий на открытом воздухе физической культурой и бесконтактными видами спорта, позволяющими соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метров.

Также на основании предложения главного государственного санитарного врача по Чувашии от 26 июня 2020 г. № 21-00-01/19-3631-2020 врио Главы республики Олег Николаев подписал Указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции». В соответствии с ним периодами самоизоляции считаются периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, а также с 29 июня по 12 июля 2020 г. с возможным последующим продлением.

Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики поручено обеспечить подготовку уведомлений Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.