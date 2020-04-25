Сегодня, 25 апреля, врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в онлайн-конференции «Язык как средство и фактор сохранения национальной культуры». Она прошла по инициативе врио Главы республики и была посвящена празднованию Дня чувашского языка.

Трансляция шла в прямом эфире на личной страничке руководителя региона в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube канале. Благодаря этому к заседанию круглого стола смогли присоединиться и земляки чувашского просветителя Ивана Яковлева из д.Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан, а также с родины чувашского поэта Константина Иванова из с.Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан.

Приветствуя участников онлайн-конференции, среди которых были видные ученые, издатели, руководители различных организаций, которые так или иначе занимаются изучением и сохранением национальной культуры, языка и традиций, врио Главы региона подчеркнул, что проведение подобного круглого стола очень значимо.

«Чувашский язык имеет статус государственного. Согласно нормам Конституции Российской Федерации республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», — отметил Олег Николаев.

Он также напомнил, что в 2018 году вместе с коллегами активно работал над так называемым «законом о родных языках».

«Работая над законом, мы добились того, что изучение родных языков сохранилось в основной части федерального образовательного стандарта. Кроме того, был создан специальный Президентский фонд развития национальных языков. Попечительский совет этого фонда возглавил наш земляк, сын чувашского народа Николай Федоров. И сегодня мы в Чувашии, используя возможности этого фонда, можем реализовать инновационные, научно – обоснованные подходы преподавания, изучения нашего родного языка», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

В ходе первой подобной онлайн-конференции прозвучали доклады на тему развития чувашского языка в современных условиях, участники обсудили внедрение новейших методов преподавания национального языка. Учащиеся столичной Гимназии № 5 презентовали ролик, рассказывающий о том, как можно сделать изучение чувашского языка интереснее с помощью технологии дополненной реальности.

В завершении встречи Олег Николаев поблагодарил всех за интересную беседу, подробные доклады и большую проделанную работу.

«Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в сохранение и развитие нашего культурного наследия, родного чувашского языка. Сегодняшнее наше обсуждение показало, что в республике очень много делается для того, чтобы сохранить национальную культуру по разным направлениям. Наша задача сейчас собрать все ваши наработки и объединить в единую республиканскую программу. Работу эту надо проводить комплексно и целенаправленно, при этом объединив усилия органов государственной власти и иных институтов современного гражданского общества. Считаю это направление одним из своих приоритетов в работе», — сказал врио Главы Чувашии.

В честь праздника Олег Николаев наградил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» учителей чувашского языка, научных сотрудников и руководителей лаборатории чувашского языка.

Сразу после завершения работы круглого стола состоялось возложение цветов к памятнику Ивана Яковлевав Чебоксарах.

Справка.

День чувашского языка был установлен Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики 9 апреля 1992 года с целью подчеркнуть самобытность и уникальность языка одного из многочисленных этносов, входящих в состав России, привлечь внимание к проблеме его возможного исчезновения в связи с сокращением числа людей, которые являются его носителями.

В качестве даты празднования был выбран день рождения знаменитого учёного-лингвиста, просветителя, филолога, занимавшегося изучением чувашского языка, основоположника новой чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева.

Чувашский язык в республике имеет статус государственного наравне с русским языком, он преподаётся в школах. На сегодняшний день чувашский язык распространён не только в Чувашии, но также в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и других регионах.

25.04.2020

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