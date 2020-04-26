На данный момент в Чувашии функционирует 283 обсервационные койки. Обсервационные отделения развернуты на базе Республиканского детского санатория «Лесная сказка»: обсерватор (отдельно стоящее 2-х этажное здание) на 94 места, обсерватор (отдельно стоящее 4-х этажное здание) на 54 места. Оба готовы к заполнению.

В санатории «Алый парус» есть два:обсерватор (отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1-й этаж) на 85 мест;обсерватор (2-й этаж отдельно стоящего 2-х этажного корпуса) на 50 мест. Оба подготовлены



Также, по окончании действия предписаний Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике возобновлена работа в Городском клиническом центре стационарного корпуса, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 1а.



Поликлинические корпуса по ул. Энтузиастов 21 и Социалистическая 1а прошли заключительную дезинфекцию и работают в полном объеме.



В Второй городской больнице возобновляется работа стационарного корпуса по следующему графику: с 26 апреля – приемный покой и терапевтическое отделение, с 19 мая – гинекологическое отделение, с 4 мая кардиологическое отделение и реанимация, с 6 мая – хирургическое отделение.



Поликлинические корпуса Второй городской больницы Минздрава Чувашии работают в штатном режиме.



В Урмарской центральной больнице» Минздрава Чувашии стационарные корпуса № 1, 2, расположенные по адресам: п. Урмары, ул. Ленина, д. 22 и п. Урмары, ул. Ленина, д. 22Б, работают в штатном режиме.





26.04.2020

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