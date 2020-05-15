В интервью ИА «Интерфакс-Поволжье» врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о борьбе с коронавирусом: «Экстренно создали оперативный штаб. Режим повышенной готовности в Чувашии ввели еще до того, как выявили первого заболевшего. Оперативно оборудовали обсервационные центры для изоляции контактировавших с носителями вируса. Расширили коечный фонд.

К тому моменту как первый случай на территории республики лабораторно подтвердился, это было 19 марта, мы были подготовлены. Человек, прибывший из-за рубежа, сразу же сам пришел к медикам. Это во многом помогло нам.

К сожалению, серьезного роста заболеваемости избежать не удалось. Сказалось и то, что тысячи жителей республики, работающие за ее пределами, с началом эпидемии вернулись домой.

Если по плану мы должны были развернуть 600 инфекционных коек, обеспеченных соответствующим оборудованием, то по факту у нас развернуто 1225 коек. Буквально накануне развернули 90 коек на базе федерального центра ортопедии, все остальные – на базе республиканской системы здравоохранения.

Дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких на сегодня нет. К началу эпидемии в различных учреждениях республики их насчитывалось 422 единицы. К июню увеличим их количество на 213 штук.

Тестов в республике тоже хватает. Теперь можно проводить их анализ на территории Чувашии, это в несколько раз ускоряет процесс выявления заболевших.

Врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Все дополнительные выплаты, которые утвердил президент РФ, производятся. На эти цели мы получили из федерального центра 209 млн рублей и на сегодняшний день предусмотрели из средств республики пока чуть больше 9 млн рублей – это для тех категорий медицинских работников, которым не положены федеральные выплаты, но они тоже задействованы в процессе оказания помощи коронавирусным больным. Конечно же, при необходимости мы оперативно примем решение о том, чтобы увеличить сумму, выплачиваемую из регионального бюджета.

Как показывает время, мы справляемся. Те меры, которые пришлось ввести, в целом себя оправдали».

15.05.2020

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