В Чебоксарах в Городском клиническом центре на базе дневного стационара развернуто 30 дополнительных коек для госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями различной степени тяжести. Таким образом, существующее количество коек достигло отметки 180. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
На сегодняшний день сотрудники учреждения обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, запасами медикаментов, располагают эффективным медицинским оборудованием.
25.05.2020
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