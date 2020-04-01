Прокуратура Чувашской Республики объявляет предостережения руководителям организаций нарушающих трудовое законодательство при реализации Указа Президента России от 25.03.2020. Напоминаем, что Указом Президента РФ от 25.03.2020 период с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочими днями, за исключением определенной категории работников (служащих), с сохранением заработной платы.

Согласно Трудовому кодексу РФ запрещено без согласия самого работника привлекать его к труду в нерабочие дни. Кроме того, основная цель нерабочих дней – стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки.

Прокуратура Чувашской Республики по поступившим сообщениям установила, что в ряде случаев действующие в республике организации не приостановили свою работу и предлагают работникам продолжить свою трудовую деятельность.

В целях недопущения нарушений требований закона органами прокуратуры в адрес руководителей указанных предприятий объявляются предостережения о возможном привлечении к административной и иной ответственности в случае игнорирования действующих трудовых и санитарно-эпидемиологических норм.

Разъясняем, что жители республики в случае нарушения требований трудового законодательства при реализации Указа Президента РФ от 25.03.2020 могут обратиться с заявлением в прокуратуру Чувашской Республики (через Интернет-приемную, портал Госуслуг, отделения почтовой связи, ящики для приема обращений) или сообщить об этом по телефону (8352) 39-20-58.

1.04.2020

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