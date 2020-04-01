В Чувашии начала работу горячая линия для граждан старше 60 лет по вопросу профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Пользователи «горячей линии» могут получать консультации по распространению вируса и мерам профилактики.

На «горячую линию» по вызову волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса, можно дозвониться по номеру телефона: 8-800-201-32-60, 26-11-11. Телефон «горячей линии» комплексного центра социального обслуживания населения г.Чебоксары : 51-27-80.

По состоянию на 31 марта 2020 года на телефон «горячей линии» поступило 14 заявок. Все заявки отработаны специалистами комплексного центра социального обслуживания населения г.Чебоксары. Они доставили необходимые продукты питания и лекарственные препараты пожилым гражданам на дом.

Это позволяет минимизировать посещение пожилыми людьми, которые особенно уязвимы для различных вирусных заболеваний, многолюдных и общественных мест.

1.04.2020

www.tavanen.ru