По поручению врио главы Чувашии сегодня министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев, руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков, директор ООО «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский провели брифинг, на котором разъяснили вопросы по квитанциям за вывоз ТБО, выставляемым по несуществующим адресам, домам, в которых никто не проживает, по земельным участкам без построек.

Александр Воробьев в начале брифинга заявил, что после переговоров с региональным оператором, достигнута договоренность о том, что квитанции, в которых нет фамилии, имени и отчества собственника помещений лицевых счетов, рассылаться не будут. При этом он отметил, что отсутствие данных не освобождает от оплаты оказанной услуги. В ближайшее врем региональным оператором будет проведена работа по получению этих данных, после чего квитанции направят потребителям для того, чтобы услуга была оплачена.

Что касается зе6мельных участков без строений, если будут предоставлены документы, подтверждающие их отсутствие, то будет сделан перерасчет. Данные сведения необходимо будет предоставлять раз в год.

Руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков пояснил. что региональный оператор пользовался данными из системы ФИАС, в которой размещены адреса. В ней они были присвоены и земельным участкам без строений. Региональный оператор потребителям направлял типовые договора, в которых можно было все эти данные уточнить. При предоставлении документа о праве собственности, справки, подписанной органом местного самоуправления, удостоверяющими отсутствие строений на участке, региональный оператор делал перерасчет.

Кочетков также отметил, что счета по обезличенным адресам выставляться не будут, но если услуга оказывается, то по закону обязанность по оплате остается.

Генеральный директор ООО «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский подчеркнул, что проблема с обезличенными счетами существует во всех регионах. По земельным участкам без строений его владелец освобождается от платы на год вперед. По таким адресам перерасчет уже сделал региональный оператор (с начала своей деятельности) по 9112 лицевым счетам. Он разъяснил, что если собственник отсутствует 5 дней и более при наличии подтверждающих документов, он освобождается от платы за вывоз ТБО.

По словам Лагуновского, в июле ожидается вступление в силу закона, который четко установит критерии проживания или отсутствия человека по тому или иному адресу. Предполагается, что это будет сделано по объему потребления электроэнергии.

Кочетков отметил, что федеральным законопроектом планируется предусмотреть, что при потреблении менее 30 кВатт в жилом помещении будет фиксироваться факт отсутствия проживающих.

Лагуновский прояснил ситуацию по невывозу мусора из-за плохих дорог. Подобные факты регистрировались в д.Эндимиркасы, д.Адыльял Чебоксарского района. В таких случаях, если не составляются акты органом местного самоуправления, счета все равно приходят. Лагуновский пояснил, что вины оператора в данном случае нет, нужно либо делать дорогу, либо переносить контейнеры. В таких случаях акты, составленные оператором о невозможности вывоза мусора, направляются главе муниципального образования.

Кочетков добавил, что если органы местного самоуправления не составляют таких актов, а коммунальная услуга не оказывается, то надо обращаться к региональному оператору с актом, составленным несколькими потребителями. В Госжилинспекцию поступают жалобы на плохо очищенные дороги зимой и невозможность подъезда к мусорным контейнерам.

Лагуновский заверил, что региональный оператор занимается вывозом мусора с кладбищ в постоянном режиме.

Отвечая на вопрос о содержании контейнерной площадки для складирования мусора, Виктор Кочетков пояснил, что если она располагается на муниципальной земле, то ее обслуживанием должны заниматься органы местного самоуправления, если она находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества, то ее содержание — дело управляющей компании, ТСЖ,ЖСК.

Кочетков также пояснил, что потребителям Чувашии поступают квитанции об оплате за вывоз ТБО, в которых указаны все контактные данные регионального оператора для заключения письменного договора, для корректировки сведений.

/>Воробьев добавил, что в аккаунтах в социальных сетях Минприроды, мессенджерах публикуются жалобы о несвоевременном вывозе, они передаются региональному оператору, после чего отслеживается процесс устранения проблемы.

По словам Лагуновского, работа колл-центра усилена в связи с прекращением личного приема из-за ситуации с коронавирусом.

Во время периода самоизоляции объем вывозимого региональным оператором мусора из жилого сектора увеличился на 50 процентов, на его уборку были направлены силы, которые раньше обслуживали юридических лиц. Проблем не возникло.

Региональный оператор намерен в ближайшее время усилить претензионно-исковую работу по лицевым счетам в сельской местности, чтобы восстановить сведения по обезличенным лицевым счетам. По 5% лицевых счетов ежемесячно идут судебные разбирательства.

Министр Воробьев также пояснил, что если у регионального оператора появятся сведения, подтверждающие наличие строений, проживающих в них лиц, то он вправе сделать начисление с момента начала своей работы по вывозу мусора (с октября 2018 года).

Справочно

В Чувашии счета за вывоз ТБО выставляются по 540 тысячам лицевых счетов, из них 100 тысяч счетов (включая ИЖС и многоквартирные дома)- обезличены. По 10% из числа обезличенных лицевых счетов проводится регулярная оплата.

5.06.2020

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