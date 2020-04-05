В связи с распространением эпидемии коронавируса в настоящее время по всем епархиям Русской Православной Церкви проходят крестные ходы, объезды на автомобилях или самолетах с чудотворными иконами и святыми мощами. Не стала исключением и Чувашия. Об этом сообщает Чувашская митрополия.

По благословению митрополита Варнавы 3 апреля совершен автомобильный крестный ход вокруг столицы Чувашии с частицей древа Животворящего Креста.

Также 3 апреля настоятель Свято-Троицкого собора г. Мариинский Посад иеромонах Кирилл (Хохолко) совершил объезд города со святынями освященными на Святой Горе Афон — Иверской иконой Божией Матери, иконой Божией Матери, именуемой «Всецарица» и иконой Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Крестный ход сопровождался молебным пением с чтением акафиста Пресвятой Владычице нашей Богородице и чтением молитвы во время распространения вредоносного поветрия и молитвы во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы.

Кроме того, для желающих помолиться в месте с духовенством в социальной сети в группе Православных добровольцев Чувашии, организуются прямые трансляции богослужения из Покровско-Татианинского собора города Чебоксары.

5.04.2020

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