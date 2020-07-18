Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует в ближайшие дни дождливую погоду.
Сегодня ночью преимущественно без осадков,днём местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Завтра днем местами — умеренный дождь.Ветер северной четверти ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +20…+25°. В лесах местами высокая и чрезвычайная пожароопасность.
20 июля местами — небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом на западный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +21…+26°.В лесах местами высокая и чрезвычайная пожароопасность.
21 июля — местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днём юго-восточный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +20…+25°.В лесах местами высокая и чрезвычайная пожароопасность.
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