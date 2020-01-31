В Чувашию в начале следующей недели очередной североатлантический циклон принесет новую порцию тепла. В ночь на понедельник начнется снег, переходящий в мокрый снег. А днем осадки пройдут уже преимущественно в виде дождя. По прогнозу Гидрометцентра, может выпасть треть месячной нормы влаги. Термометры покажут от 1 до 3 градусов выше ноля. Так же тепло будет и во вторник. Атмосферное давление упадет до отметки 720 миллиметров ртутного столба, будет ветрено, с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

В среду осадки постепенно прекратятся, на высоте облаков начнет поступать арктическая воздушная масса. Поэтому в четверг и пятницу, когда гребень европейского антициклона разгонит облака, в Чувашии подморозит до 13-18 градусов. По предварительным прогнозам, уже в следующие выходные температура воздуха снова повысится до нуля градусов.

31.01.2020

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