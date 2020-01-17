Сегодня в 18.35 массовое ДТП с участием семи машин произошло на 689 км трассы М7 в Цивильском районе возле д. Нюрши. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.
По предварительной версии, водитель «КамАЗа» из Ставрополя оказался на встречке, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». После чего произошло столкновение с пассажирской «ГАЗелью» (без пассажиров) и большегрузами «Скания», «МАЗ». «Мерседес» и «Кенворд».
В результате аварии погиб 59-летний водитель «КамАЗа», уроженец Ставропольского края.
Причины аварии устанавливаются.
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В Цивильском районе столкнулись 7 автомашин. Один человек погиб. Авария произошла 17 января около 18 часов 35 минут на 689 километре автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе. По предварительным данным, 59-летний водитель КамАЗ, уроженец Ставропольского края, двигаясь в сторону Казани, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». Далее по цепочке столкнулись ехавшие попутно с иномаркой ГАЗель (без пассажиров), «Скания», «МАЗ», «Мерседес» и «Кенворд». В результате ДТП уроженец Ставропольского края,водитель КАМАЗа ,погиб на месте. Среди остальных участников пострадавших нет. ГИБДД устанавливает причины аварии.
17.01.2020
www.tavanen.ru
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