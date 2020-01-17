Сегодня в 18.35 массовое ДТП с участием семи машин произошло на 689 км трассы М7 в Цивильском районе возле д. Нюрши. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

По предварительной версии, водитель «КамАЗа» из Ставрополя оказался на встречке, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». После чего произошло столкновение с пассажирской «ГАЗелью» (без пассажиров) и большегрузами «Скания», «МАЗ». «Мерседес» и «Кенворд».

В результате аварии погиб 59-летний водитель «КамАЗа», уроженец Ставропольского края.

Причины аварии устанавливаются.

17.01.2020

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