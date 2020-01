View this post on Instagram

В Цивильском районе столкнулись 7 автомашин. Один человек погиб. Авария произошла 17 января около 18 часов 35 минут на 689 километре автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе. По предварительным данным, 59-летний водитель КамАЗ, уроженец Ставропольского края, двигаясь в сторону Казани, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес». Далее по цепочке столкнулись ехавшие попутно с иномаркой ГАЗель (без пассажиров), «Скания», «МАЗ», «Мерседес» и «Кенворд». В результате ДТП уроженец Ставропольского края,водитель КАМАЗа ,погиб на месте. Среди остальных участников пострадавших нет. ГИБДД устанавливает причины аварии.