6 мая врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в Доме Правительства провел рабочее совещание по вопросам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Участники встречи обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

Олег Николаев обратил внимание на разделение полномочий по обращению с коммунальными отходами между двумя ведомствами. Так, вопросами сбора коммунальных отходов и их доставки до места обработки занимается Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики, а сферу обращения с отходами производства и потребления регулирует Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии.

«При этом территориальную карту обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая является фундаментальной основой расчета тарифов и мониторинга реализации тарифного соглашения, ведет одно ведомство, а соглашение с региональным оператором подписывает другое. По большому счету, это должно быть в одних руках. Я думаю, что все надо сконцентрировать на одной площадке, чтобы у нас не было межведомственного бардака», – заметил Олег Николаев и предложил юридически проработать данный вопрос.

В ходе совещания также поднимались вопросы взаимодействия с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр» в рамках действующего тарифного соглашения.

Отметим, что прошедшее совещание стало продолжением той работы, которая была начата два месяца назад после совещания врио Главы Чувашии по теме реализации мусорной реформы.

«В ходе этого совещания выяснилось достаточно много проблем, которые лежат в плоскости взаимодействия оператора и Чувашской Республики как двух субъектов. Достаточно много вопросов возникло в части организации раздельного сбора мусора, в том числе в рамках создания и функционирования экотехнопарка.

Сегодняшнее совещание – это подведение итогов по одному из пунктов, а именно насколько тарифное соглашение и сам действующий тариф учитывает все факторы обращения ТКО в новом формате, в том числе возможности развития раздельного сбора мусора. Нашей задачей сегодня была необходимость выработки дальнейших действий со стороны органов государственной власти. Со следующей недели эту работу продолжим во взаимодействии с региональным оператором и теми структурами, которые с ним связаны. Это перевозчики, полигоны, где совершается захоронение отходов, и другие субъекты, которые так или иначе связаны с обращением ТКО в рамках утверждённой территориальной карты», – прокомментировал журналистам итоги рабочего совещания Олег Николаев.

Справка:

Чувашия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 1 октября 2018 года.

Сейчас региональный оператор ООО «МВК «Экоцентр» вывозит ТКО из 1704 населенных пунктов (охват по республике составляет 98,8 %). Общий объем собранного и вывезенного на объекты размещения отходов ТКО в прошлом году составил более 2,8 млн. кубометров отходов. Для перехода на систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора. Расчетный размер платы за услуги по обращению с ТКО составляет для городского населения 63,15 рублей, сельского – 47,56 рублей с человека в месяц. Во втором полугодии плата составит соответственно 76,29 рубля и 57,46 рубля.