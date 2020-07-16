По данным гидрометцентра Чувашии, на территории республики с 16 по 18 июля сохранится уровень чрезвычайной пожароопасности (5 класс горимости). Днем в эти дни воздух прогреется до +27°С. Ветер 12-13 м/c, с порывами до 14 м/c.

Напоминаем, что с 4 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта № 142 на территории республики установлен особый противопожарный режим, вводящий на период своего действия ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. При наступлении средних и высоких классов пожарной опасности доступ в леса запрещен. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, юридические лица могут быть наказаны до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность.

Госкомитет призывает жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь мусор на приусадебных участках, не разводить костры вблизи леса и в лесу, не оставлять в лесу мусор, особенно стекло и промасленный обтирочный материал. Будьте бдительны, ответственность – это одно, главное – бережное отношение к природе, личной безопасности и безопасности окружающих.

В случае возгорания немедленно вызывать пожарных по номеру 112.