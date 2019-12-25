25 декабря и до конца суток 26 декабря 2019 год в Чебоксарах и по северу Чувашской Республики ожидается «желтый» уровень опасности: местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом соообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В период действия неблагоприятных метеорологических явлений на территории Чувашской Республики увеличиваются риски аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства; возникновение ДТП на дорогах республики, затруднение движения автотранспорта, создание на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

25.12.2019

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