Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует дождь со снегом и гололед в ближайшие дни.

Завтра временами возможен мокрый снег, местами — дождь, ночью местами — туман, гололедные явления. Ветер южный четверти 11-16 м/с. Температура воздуха и ночью и днём -3…+2°. На дорогах — накат и гололедица.

Во вторник пройдет мокрый снег с дождем, местами — метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+1°, днём -2…+3°. На дорогах местами -накат, гололедица.

В среду местами возможен небольшой снег, слабая метель. Ветер ночью западный 9-14м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днём -3…-8°. На дорогах местами — накат, гололедица.

2.02.2020

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