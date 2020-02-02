В Чувашии прогнозируются мокрый снег, дожди, гололед

2 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует дождь со снегом  и гололед в ближайшие дни.

Завтра временами возможен мокрый  снег, местами — дождь, ночью местами —  туман, гололедные явления. Ветер  южный четверти 11-16 м/с. Температура воздуха и ночью и днём -3…+2°. На дорогах  — накат и гололедица.

Во вторник пройдет мокрый снег с дождем, местами — метель, гололед. Ветер юго-западный  с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+1°, днём -2…+3°. На дорогах местами  -накат, гололедица.

В среду местами возможен небольшой   снег, слабая  метель. Ветер ночью западный 9-14м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°,  днём -3…-8°. На дорогах местами —  накат, гололедица.

2.02.2020

www.tavanen.ru

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