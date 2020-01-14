16 января и ночью 17 января по Чувашской Республике ожидается «желтый» уровень опасности — ветер юго-западный, порывы 13–18 м/с). Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

14.01.2020

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