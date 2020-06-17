17 и 18 июня на территории Чувашии прогнозируется гроза, ливень, град, ветер 9-14 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.
Прогнозируется, что в ближайшие 1–3 часа 17.06.2020 г. с сохранением ночью по Чувашской Республике возможны грозы, местами ливни, град, усиление ветра 9–14 м/с.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дренажно-коллекторных сетей, дорожно-коммунальных служб, проведением высотных работ. Повышается вероятность гибели и частичного повреждения овощных и других теплолюбивых культур, с/х посевов. А также прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, в т.ч. необорудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).
17.06.2020
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