Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует похолодание в ближайшие дни,
Сегодня ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза,возможен град. Ветер южной четверти 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 10…+15°, днём +22…+27°
В воскресенье ночью местами кратковременный дождь, гроза, днём преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +16…+21°.
22 июня без осадков.Ветер северной четверти 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +5…+10°, днём +17…+22°.
19.06.2020
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