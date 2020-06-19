В Чувашии прогнозируется град

19 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует похолодание в ближайшие дни,
Сегодня ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза,возможен град. Ветер южной четверти  7-12 м/с.Температура воздуха ночью 10…+15°, днём +22…+27°

В воскресенье ночью местами кратковременный  дождь, гроза, днём преимущественно без осадков. Ветер северной  четверти  7-12 м/с.Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +16…+21°.

22 июня без осадков.Ветер северной  четверти 5-10 м/с.Температура воздуха ночью  +5…+10°, днём +17…+22°.

19.06.2020

www.tavanen.ru

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