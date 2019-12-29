С целью предотвращения и прекращения реализации некурительной никотиносодержащей продукции (СНЮСов) без соответствующих документов, подтверждающих ее безопасность, а также не соответствующей обязательным требованиям, Управление Роспотребнадзора по Чувашии участвует в проведении рейдовых проверок торговых объектов совместно с правоохранительными органами и органами прокуратуры.

По состоянию на 27 декабря 2019 года проверено 20 торговых точек, из них в 5 выявлено наличие никотиносодержащей продукции. Вся продукция в количестве 85 упаковок направлена на исследование в ЭКЦ МВД по Чувашской Республике.

Мероприятия по выявлению и пресечению оборота данной продукции Управлением будут продолжены.

Кстати

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии просит граждан сообщать о фактах реализации никотинсодержащей продукции (снюсов) в торговых точках по телефону Управления 58-25-95. Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Сообщить об этом также можно по номеру Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

29.12.2019

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