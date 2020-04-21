На сегодняшний день на строительных объектах Чувашии задействовано порядка 4700 работников, а также порядка 500 человек работает на заводах по производству стройматериалов.

Согласно поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева Минстроем Чувашии проводится рейд по строительным объектам с целью контроля за соблюдением профилактических и дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди работников строительной отрасли.

Сегодня состоялся первый выезд на объекты застройщика ООО «СЗ «Отделфинстрой», расположенные в микрорайонах «Радужный» и «Акварель».

На объектах подчеркнули, что все санитарные нормы соблюдаются — несколько раз в день проводится дезинфекция бытовых помещений, каждое утро все работники в обязательном порядке проходят температурный контроль и обеспечиваются необходимыми средствами защиты — масками и перчатками. Данные фиксируются в специальных журналах.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев подчеркнул, что выезд на строительные объекты будет осуществляться ежедневно в ближайшие несколько недель: «Мы объедем все основные строительные объекты и всех основных застройщиков. Здесь необходим четкий контроль за ситуацией, ведь от этого напрямую зависит жизнь и здоровье людей, задействованных на данных работах».

21.04.2020

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