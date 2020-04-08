8 апреля были подтверждены результаты 2 госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в республике зарегистрировано 16 случаев заражения COVID-2019, а также 3 случая заражения у лиц, приехавших в Чувашию из Москвы, по результатам сданных там анализов. Один заболевший выздоровел. Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии проведено более 2800 лабораторных исследований, в т.ч. 8 апреля 293 исследования. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

По состоянию на 8 апреля под медицинским наблюдением находятся 332 человека и 435 контактных с больными.

7 апреля 41 контактному с больными вынесены постановления главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

8.04.2020

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