В Чувашии продолжаются масштабные работы по санитарной обработке социально-значимых объектов, а также мест массового скопления людей – общественного транспорта, автобусных остановок, торговых предприятий. Помощь в дезинфекции органам местного самоуправления оказывает МЧС России.
На днях сотрудники канашской 15-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Чувашии провели санитарную обработку прилегающих территорий и фасадов железнодорожного и автовокзалов города. Бойцами обработано порядка 2000 кв. метров зоны транспортных узлов. На дезинфекцию вокзалов потребовалось более 2 300 литров дезраствора.
5.06.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: