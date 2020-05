View this post on Instagram

На 6 мая у 892 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район​ 18; Аликовский район​ 19; Батыревский район​ 35; Вурнарский район​ 15; Ибресинский район​ 12; Канашский район​ 59; Козловский район​ 3; Комсомольский район​ 15; Красноармейский район 5; Красночетайский район​ 19; Мариинско-Посадский район15; Моргаушский район​ 13; Порецкий район​ 39; Урмарский район​ 41; Цивильский район​ 27; Чебоксарский район​ 36; Шемуршинский район​ 18; Шумерлинский район​ 28; ​Ядринский район​ 78; Яльчикский район​ 14; Янтиковский район​ 51; г. Новочебоксарск​ 35; г. Чебоксары​ 297. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #сидимдома