В Чувашии по данным на 5 мая проведено исследований на коронавирус – 24636 (+880 за сутки). Об этом сообщает паблик «Чувашия без паники».
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На 6 мая у 892 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район 18; Аликовский район 19; Батыревский район 35; Вурнарский район 15; Ибресинский район 12; Канашский район 59; Козловский район 3; Комсомольский район 15; Красноармейский район 5; Красночетайский район 19; Мариинско-Посадский район15; Моргаушский район 13; Порецкий район 39; Урмарский район 41; Цивильский район 27; Чебоксарский район 36; Шемуршинский район 18; Шумерлинский район 28; Ядринский район 78; Яльчикский район 14; Янтиковский район 51; г. Новочебоксарск 35; г. Чебоксары 297. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #сидимдома
6.05.2020
www.tavanen.ru
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