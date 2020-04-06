6 апреля в Чувашии подтверждены результаты анализов четверых госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в республике зарегистрировано 5 случаев заражения COVID-2019, а также 3 случая заражения у лиц, приехавших в Чувашию из Москвы, по результатам сданных там анализов. Один заболевший выздоровел. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии проведено более 2200 лабораторных исследований, в т.ч. 6 апреля проведено 178 исследований.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 6 апреля под медицинским наблюдением находятся 434 человека и 270 контактных с больными.

6.04.2020

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