В этом плане Яльчикский район, как аграрная опора республики, занимает лидирующие позиции. Уже шесть хозяйств муниципалитета начали убирать урожай. С ходом уборочных сельхозработ в Яльчикском районе 21 июля ознакомился врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он побывал в одном из самых крупных местных хозяйств – ЗАО «Прогресс» и лично проверил, как идет уборка ячменя.

Предприятие одним из первых в этом году начало уборочную кампанию, которая идет высокими темпами. Во многом этому способствуют не только благоприятные погодные условия, но и новая сельхозтехника, которую аграрии приобрели благодаря господдержке.

«В том году нам удалось расширить формы поддержки для аграриев. Радует, что многие этим воспользовались. За счет обновления парка сельскохозяйственной техники удается повысить энергоемкость сельхозпроизводства, к тому же это позволяет сохранять качество убираемого зерна и тем самым заготавливать продукцию высокого качества», — отметил Олег Николаев.

Отметим, в этом году по предложению врио Главы Чувашии было принято решение о субсидировании 40% фактических затрат на приобретение техники отечественного производства, а также произведенной в странах Таможенного союза, кроме этого может также субсидироваться техника, приобретенная в лизинг.

По состоянию на 21 июля зерновые в Яльчикском районе скошены на площади 957 га, намолочено более 300 тонн. Одновременно в хозяйствах идет подготовка почвы под сев озимых зерновых культур, продолжаются работы по известкованию кислых почв. План по заготовке кормов выполнен и даже превышен.

Напомним, что сегодня в Яльчикском районе Олег Николаев также побывал на строящемся стадионе.