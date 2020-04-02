До 5 апреля ГИБДД МВД по Чувашской Республике приостанавливает прием квалификационных экзаменов на право управления автомобилем. Это касается сдачи практической части экзамена – площадка и езда по городу. Теоретическую часть испытаний можно сдать с учетом требований Указа Главы Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 86 – с соблюдением социального дистанцирования (не менее 1,5 метров между гражданами). Поэтому количество и численный состав учебных групп на прием теоритического экзамена будет сокращен. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Обращаем внимание, что ученики автошкол с повышенной температурой или признаками ОРВИ к сдаче экзамена допускаться не будут.

О фактах ведения автошколами образовательной деятельности в период осуществления на территории республики ограничительных меропритяий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сообщайте по: т.: 8(8352) 58-51-56 (Роспотребнадзор).

2.04.2020

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