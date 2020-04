View this post on Instagram

В Чувашии принят долгожданный план антикризисных мер. Мы собрали в один документ все, что реально поможет повысить качество жизни жителей нашей республики, поддержит экономику в условиях кризиса и, я надеюсь, даст ей нужный импульс для развития.