16 апреля в Чувашии приняли закон о «детях войны»
В инстаграме врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил: «К празднику Победы сделали подарок «детям войны» — закрепили статус официально. В ближайшее время начнем работу над финансовым наполнением закона».
Справочно
Меры социальной поддержки детей войны
Дети войны имеют право на предоставление следующих мер социальной поддержки:
1) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме;
2) внеочередной прием на обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;
3) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения.
«Детям войны» полагается удостоверение.
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