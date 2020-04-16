В Чувашии принят закон о «детях войны»

16 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

16 апреля в Чувашии приняли закон о «детях войны»

В инстаграме врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил: «К празднику Победы сделали подарок «детям войны» — закрепили статус официально. В ближайшее время начнем работу над финансовым наполнением закона».

Справочно

Меры социальной поддержки детей войны

Дети войны имеют право на предоставление следующих мер социальной поддержки:

1) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме;

2) внеочередной прием на обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

3) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения.

«Детям войны» полагается удостоверение.

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