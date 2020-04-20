20 апреля врио Главы республики Олег Николаев инициировал проведение внеочередного заседания Кабинета Министров Чувашской Республики.

Олег Николаев отметил, что экстренное заседание Правительства республики проводится для принятия срочных антикризисных мер поддержки в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В повестку дня вынесено сразу несколько проектов документов по поддержке пострадавших отраслей и предприятий.

«Уже сегодня надо принять ряд решений, чтобы обеспечить необходимые мероприятия для защиты здоровья и благополучия граждан. При этом ряд предлагаемых мер, связанных с поддержкой бизнеса, имеют долгосрочный характер», — подчеркнул врио Главы Олег Николаев.

Правительством республики одобрен проект закона о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», предусматривающий ряд преференций субъектам малого и среднего бизнеса.

В частности, налоговые послабления предусмотрены для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. К примеру, для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка может быть снижена до 5%; для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, — до 1%.

«Предусмотренные изменения в налоговой сфере распространяются на начало текущего года. То есть они вступают в действие и распространяются на взаимоотношения уже с 1 января и на весь бюджетный период», — пояснил Олег Николаев.

Кроме того, принят ряд постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики. Одно из них предусматривает продление сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу за I квартал 2020 года до 30 декабря. Это право касается организаций, включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относящихся к перечню наиболее пострадавших отраслей экономики.

Отдельно предусмотрены меры поддержки автономных и бюджетных учреждений в связи с введением ограничительных мер предусматривает механизм выделения финансирования таким организациям в случае отсутствия у них средств. Финансирование будет выделяться в объеме, достаточном для исполнения ими обязательств по оплате труда своим работникам и уплате страховых взносов.

Принято постановление, касающееся предоставления отсрочки уплаты (освобождения от уплаты) аренд­ной платы по договорам аренды недвижимого имущества, а также по догово­рам аренды земельных участков, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории республики. Это касается недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Арендаторам, включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, будет предоставлена отсрочка уплаты арендной платы за апрель – июнь 2020 года.

Арендаторы, деятельность которых относится и к наиболее пострадавшим отраслям экономики, будут освобождены от уплаты арендной платы за апрель – июнь 2020 года. Это также касается аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, будет предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей на срок с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – арендодателям объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты или освободившим от уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества будет предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков под объектами, находящимися в собственности указанных лиц, на срок с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Олег Николаев обратил внимание, что на федеральном уровне уже принят ряд мер поддержки, многое находится на стадии разработки нормативных документов. Меры поддержки предприятий, прежде всего, направлены на сохранение численного состава, и поддержка будет оказываться именно исходя из этого. Предлагается поддержать те предприятия, которые имеют официальных работников и выдают «белую» официальную зарплату.

Еще одна важная мера, направленная на поддержку конкретного человека — снижение на 50% отчислений от фонда оплаты труда в социальные фонды. При условии, что зарплата должна быть выше прожиточного минимума.

Олег Николаев предложил организовать широкое обсуждение рассматриваемых на республиканском уровне мер поддержки с депутатами и предпринимательским сообществом с тем, чтобы «все предлагаемые меры были полезными и эффективными и в итоге обеспечили поступательное развитие экономики».

«Мы приняли ряд важных, нужных и ожидаемых мер. Очевидно, их недостаточно. Будем разрабатывать дополнительные решения для преодаления последствий сложившейся ситуации», — заверил он.

20.04.2020

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