В соответствии с информацией Чувашского Гидрометеоцентра ночью 23 мая в большинстве районов Чувашской Республики ожидается «жёлтый» уровень опасности — заморозки на почве до -3 °С. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия. Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом и т.п.

Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

23.05.2020

www.tavanen.ru