Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует осадки предстоящей ночью в виде дождя, мокрого снега и снега, местами метель, гололед. Завтра днем — местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем -2…+3 °. На дорогах местами гололедица.
1 марта — преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, днём -2…+3°. На дорогах местами гололедица.
2 марта также без осадков, ветер юго-западный 11-16 м/с. Температура воздуха ночью 0 …-5 °, днём +1…+6°. На дорогах местами гололедица.
28.02.2020
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