В Чувашии похолодает до -7 градусов

13 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии предупреждает о похолодании в ближайшие дни.

14 марта ночью местами пройдет небольшой дождь, днем  преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 12-17 м/с, местами порывы до 20м/с. днем — 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем +1…+6°.

15 марта ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти  5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -1…+4°.

16 марта будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер  северной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью  -2 …-7 °, днём -2..+3°.

13.03.2020

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