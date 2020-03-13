Гидрометеоцентр Чувашии предупреждает о похолодании в ближайшие дни.
14 марта ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 12-17 м/с, местами порывы до 20м/с. днем — 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем +1…+6°.
15 марта ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днём -1…+4°.
16 марта будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2 …-7 °, днём -2..+3°.
13.03.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: