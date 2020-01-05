Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует похолодание на Рождество.
5 января местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный ночью 8-13 м/с,днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, днём -4…+1°.На дорогах местами гололедица.
6 января местами возможен небольшой снег, ветер западной четверти 3-8 м/с.Температура ночью -2…-7°, днём -1..-6°.На дорогах местами гололедица.
7 января — местами небольшой снег, ветер юго- западный 1-6 м/с. Температура ночью -7…-12°, днём -5 …-10°.На дорогах местами гололедица.
5.01.2020
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