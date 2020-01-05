В Чувашии похолодает до -12 градусов

5 января, 2020 - Главная новость - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует  похолодание на Рождество.

5 января местами пройдет небольшой  снег, ветер юго-западный ночью 8-13 м/с,днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, днём  -4…+1°.На дорогах местами гололедица.

6 января местами  возможен небольшой снег, ветер  западной четверти  3-8 м/с.Температура ночью -2…-7°, днём -1..-6°.На дорогах местами гололедица.

7 января — местами небольшой снег, ветер юго- западный  1-6 м/с. Температура ночью -7…-12°, днём -5 …-10°.На дорогах местами гололедица.

5.01.2020

www.tavanen.ru

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