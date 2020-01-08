Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует потепление в ближайшие дни и осадки в виде снега.
9 января местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью — 6…-11°, днём — 3…-8°.На дорогах местами гололедица.
10 января временами будет идти небольшой снег, ночью местами — туман. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днём 4 -9 м/с. Температура ночью -2…-7°, днём 0…-5°. На дорогах местами гололедица.
11 января местами вновь возможен снег, ночью местами туман.Ветер южной четверти 3-8 м/с.Температура ночью -2…-7°, днём -1…-6°.На дорогах местами гололедица.
8.01.2020
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