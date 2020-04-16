В течение 2020 года в Чувашии появятся одиннадцать новых футбольных полей. В таком количестве и в такой короткий срок современные спортивные объекты в республике строятся впервые.

16 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи провел совещание, на котором обсудил с руководителями муниципальных образований текущую работу по данному направлению. Обсуждались сроки подготовки документации, необходимой для заключения контрактов, объемы финансирования и осуществление строительного контроля.

В текущем году в республиканском бюджете средства на строительство всех 11-ти объектов предусмотрены в полном объеме – всего более 356 млн рублей.

Новые тренировочные площадки появятся в 9 муниципальных районах Чувашской Республики (Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском районах). Еще 2 футбольных поля реконструируют в городе Чебоксары – на стадионах «Энергия» и «Олимпийский»

В настоящее время положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию получили только администрации Яльчикского и Ядринского районов, а также – БУ ЧР «Спортивная школа по футболу» Минспорта Чувашии. В высокой степени готовности находятся документы в Комсомольском и Красночетайском районах.

Олег Николаев подчеркнул, что все объекты должны быть введены в эксплуатацию в установленные сроки – до конца этого года. Он поставил перед муниципальными заказчиками задачу – завершить конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на строительство (реконструкцию) футбольных полей до 15 июня.

Олег Николаев, который сам с детства увлекается футболом, также отметил, что создание инфраструктуры для развития этого командного спорта позволит вовлечь в занятия физкультурой и спортом ещё больше жителей республики. В свою очередь, это будет способствовать достижению целей, обозначенных в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Футбол – это один из любимых видов спорта людей различных возрастов. С одной стороны, он дарит здоровье, хорошее настроение, с другой – учит искусству взаимодействия. Это игра, результат которой зависит от того, насколько хорошо команда сможет сыграть вместе», – сказал руководитель региона.

Стоит отметить, что в 2017 году по итогам футбольного турнира фракционных команд Госдумы России Олег Николаев был удостоен звания лучшего нападающего. Об этом врио Главы Чувашии рассказал на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм».

16.04.2020

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